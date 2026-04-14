В центре Екатеринбурга без объяснения причины перекрыли набережную

«Ъ»: силовики без объяснения причины перекрыли набережную в центре Екатеринбурга
В центре Екатеринбурга, неподалеку от здания аппарата полномочного представителя президента РФ, перекрыли набережную. Об этом сообщили в Telegram-канале газеты «Коммерсантъ».

По информации издания, в настоящее время на месте работают силовики. При этом причину перекрытия набережной правоохранители не объясняют.

Подробности о сроках принятых мер также не приводятся.

13 апреля в Дагестане из-за обрушения моста без сообщения остались шесть населенных пунктов. В итоге автомобильное движение было перекрыто на участке от автодороги Леваши – Акуша – Уркарах – Маджалис – Мамедкала к селу Кунки.

В тот же день движение перекрыли в Москве на съездах с внутренней и с внешней сторон МКАД на Ленинский проспект, на съезде с Вернадского шоссе на Ленинский проспект, на съезде с ТТК на Ленинский проспект. Сообщалось, проезд для автомобилей также перекрыли на Большом Каменном мосту. В Дептрансе водителям посоветовали заранее планировать свой маршрут.

Ранее в Уфе 8 человек оштрафовали после перекрытия проспекта ради предложения.

 
