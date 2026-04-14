Годовалый мальчик проглотил батарейку и получил ожог пищевода в Рязани

В Рязани врачи спасли годовалого мальчика, который проглотил батарейку. Об этом сообщает региональный минздрав.

Ребенка доставили в медучреждение вместе с матерью — за несколько часов до этого мальчик проглотил батарейку-таблетку. По результатам обследования стало ясно, что инородное тело застряло в пищеводе — малолетний получил сильный ожог из-за щелочи.

Хирурги приняли решение о немедленном извлечении предмета — батарейку удалили с помощью эндоскопической операции. На месте ожога у маленького пациента сформировалось сужение пищевода, медики также провели процедуру по расширению суженных участков. Ребенок прошел курс лечения и с хорошим самочувствием выписан домой.

Ранее российский стоматолог потерял иглу в желудке девятилетней девочки.