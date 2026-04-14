Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Годовалый мальчик проглотил батарейку и получил ожог пищевода в Рязани

Shutterstock

В Рязани врачи спасли годовалого мальчика, который проглотил батарейку. Об этом сообщает региональный минздрав.

Ребенка доставили в медучреждение вместе с матерью — за несколько часов до этого мальчик проглотил батарейку-таблетку. По результатам обследования стало ясно, что инородное тело застряло в пищеводе — малолетний получил сильный ожог из-за щелочи.

Хирурги приняли решение о немедленном извлечении предмета — батарейку удалили с помощью эндоскопической операции. На месте ожога у маленького пациента сформировалось сужение пищевода, медики также провели процедуру по расширению суженных участков. Ребенок прошел курс лечения и с хорошим самочувствием выписан домой.

Ранее российский стоматолог потерял иглу в желудке девятилетней девочки.

 
Теперь вы знаете
Отобрали и продали. Стоит ли покупать конфискат и как это сделать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!