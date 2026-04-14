«Перенюхал»: в Госдуме ответили Зеленскому на слова о роботах в зоне СВО

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что ВСУ якобы «впервые» взяли позиции ВС России в зоне СВО исключительно наземными и воздушными дронами, можно прокомментировать словом «перенюхал». Остается неясным, кому в таком случае якобы «сдались в плен» российские солдаты, если пехота ВСУ не участвовала в штурме. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Они кому сдались, этим платформам? Вопрос. Что-то как-то он ни населенного пункта не указал, ни позицию. И кому в плен надо было сдаваться, беспилотникам и наземным платформам? Может, перенюхал что-нибудь, кто его знает, какие вещества он употребляет», — сказал парламентарий, оценивая заявление Зеленского.

Колесник при этом напомнил, что российские войска давно применяют наземные дроны для освобождения населенных пунктов на Украине.

«Наши штурмовики занимают эти позиции совершенно спокойно практически. Зачастую ни одного выстрела с той стороны, то есть, отрабатывают и наземными дронами и воздушными дронами», — отметил депутат.

При этом в плен боевиков ВСУ всегда берут бойцы армии России, напомнил Колесник.

13 апреля Зеленский заявил, что ВСУ якобы «впервые в истории» взяли позиции ВС России в зоне СВО исключительно беспилотными платформами - наземными роботизированными комплексами (НРК) и дронами. При этом он не уточнил, какие именно позиции были «взяты» украинской армией.

Ранее ВСУ впервые применили против РФ кассетные артиллерийские снаряды на БПЛА.