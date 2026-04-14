Важные кузовные детали автомобилей Haval станут российскими

Китайский автоконцерн Great Wall Motor откроет на своем заводе в Тульской области второй штамповочный цех. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил президент «Грейт Волл Мотор Рус» Чжан Цзюньсюе.

«Еще один этап углубления нашей локализации — это второй цех штамповки, который мы запустим очень скоро. С его запуском мы можем уже говорить о полномасштабном цикле производства моделей», — сказал глава российского представительства Great Wall Motor, отвечая на вопрос о конкретных шагах по увеличению доли российских компонентов в выпускаемых в нашей стране автомобилях.

Чжан Цзюньсюе уточнил, что запуск второго штамповочного цеха позволит существенно снизить затраты на логистику и создать дополнительные рабочие места. Также он заявил, что компания инвестирует и в другие ключевые компоненты машин — трансмиссию, шасси и детали интерьера.

Глава «Грейт Волл Мотор Рус» указал, что во втором штамповочном цехе компания планирует изготавливать элементы пола и крыши автомобилей, поскольку их перевозка на дальние расстояния сопряжена с риском повреждения, и локализация весьма важна для обеспечения качества автомобилей марки Haval.

