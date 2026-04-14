Стало известно, когда начнется война между Турцией и Израилем

Начало полномасштабных боевых действий между Турцией и Израилем возможно в том случае, если турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган соберет коалицию поддерживающих его стран и если президент США Дональд Трамп займет позицию невмешательства в конфликт. Об этом «Газете.Ru» заявила политолог-международник Наталья Елисеева.

«Нужно понимать, что Израиль находится в довольно печальном положении в том плане, что он окружен различными странами, которые благодаря политике, проводимой [премьером Биньямином] Нетаньяху, настроены против Израиля. В целом, когда изначально начинались конфликты, не связанные с Ираном и американцами, когда Израиль начинал бомбить палестинцев, Эрдоган пока занимал выжидающую позицию. Видимо, сейчас он понял, что Израиль распыляется, что Израиль ведет сразу несколько конфликтов, и в целом уже можно, как говорится, вступить», — подчеркнула аналитик.

Говоря об условиях начала военного конфликта между Турцией и Израилем, Елисеева отметила, что Эрдоган вряд ли «в одиночку» начнет боевые действия. Ему понадобится определенная коалиция поддерживающих Турцию стран, считает политолог.

«Вступит ли Эрдоган в полноценный конфликт с Израилем будет зависеть от двух факторов. Первый фактор – это возможность создания коалиции. Второй фактор – это роль американцев. То есть в каком состоянии будет Трамп. Как он на это все отреагирует и какие действия он предпримет», — отметила Елисеева.

По ее словам, Трамп может вовсе не вмешиваться в противоречия между Турцией и Израилем. В таком случае новый вооруженный конфликт на Ближнем Востоке возможен.

14 апреля Эрдоган пригрозил начать военные действия против Израиля.

«Так же, как мы вошли в Карабах, так же как мы вошли в Ливию, мы сделаем то же самое с ними (Израилем. — «Газета.Ru»)», — заявил Эрдоган.

Ранее Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером.