Самолет вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с тормозной системой

Самолет RedWings вернулся в Барнаул из-за ошибки тормозной системы
Следовавший в Читу самолет авиакомпании RedWings вернулся на место стоянки в Барнауле из-за технической ошибки тормозной системы. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России, передает ТАСС.

Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в 00:03 по московскому времени, когда самолет рейса Барнаул — Чита с 94 пассажирами на борту начал совершать предварительный старт.

В ведомстве отметили, что сейчас начата доследственная проверка по признакам преступления по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

22 марта командир воздушного судна рейса SU1854 МоскваБаку принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за столкновения лайнера с птицей после взлета. В целях соблюдения максимально допустимого посадочного веса самолет вырабатывал топливо, оставаясь в зоне ожидания, а затем штатно выполнил посадку, отмечал авиаперевозчик.

Ранее пассажир угрожал взорвать самолет и вынудил совершить экстренную посадку.

 
Теперь вы знаете
Отобрали и продали. Стоит ли покупать конфискат и как это сделать
