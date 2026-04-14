Самолет вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с тормозной системой

Следовавший в Читу самолет авиакомпании RedWings вернулся на место стоянки в Барнауле из-за технической ошибки тормозной системы. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России, передает ТАСС.

Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в 00:03 по московскому времени, когда самолет рейса Барнаул — Чита с 94 пассажирами на борту начал совершать предварительный старт.

В ведомстве отметили, что сейчас начата доследственная проверка по признакам преступления по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

