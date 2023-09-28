Домклик запустил одобрение всех доступных клиенту программ ипотеки по одной заявке

Сервис недвижимости Домклик запускает инновационный формат получения ипотеки в Сбере, который позволяет клиенту подать одну универсальную заявку для получения одобрения сразу по всем доступным ипотечным программам. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

«Мы стремимся автоматизировать процессы приобретения жилья и давать клиентам современные решения, ничего лишнего. С одной заявкой на любую ипотечную программу мы значительно упрощаем и оптимизируем процесс покупки жилья. Теперь наши клиенты сразу получают одобрение по всем доступным программам и могут выбрать подходящую, зная все условия и максимальный кредитный лимит», — рассказал директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.

В банке напомнили, что раньше подать заявку можно было только по одной ипотечной программе. При этом клиентам приходилось самостоятельно разбираться, какие условия им подходят.

«Теперь при одобрении заявки на кредит Домклик предложит все подходящие программы. Клиент сразу увидит актуальные процентные ставки, максимальную сумму кредита, размер ежемесячного платежа и другие условия ипотеки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после одобрения кредита в личном кабинете Домклик пользователь сможет производить расчеты, регулируя цель кредита, чтобы выбрать наиболее выгодную программу из одобренных.

В Домклик уточнили, что обновленный процесс доступен для всех ипотечных программ Сбера, кроме рефинансирования, ипотеки на коммерческую недвижимость, программы с субсидированием от застройщика и ипотеку траншами.