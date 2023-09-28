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Глава ВТБ назвал недостаточными меры ЦБ для укрепления рубля

Костин: в нынешних условиях только мер ЦБ по укреплению рубля будет недостаточно

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Традиционных мер ЦБ по стабилизации курса рубля недостаточно в условиях санкций и перестройки мировой экономики. Об этом в интервью «России 24» глава ВТБ Андрей Костин.

По словам Костина, ситуация сейчас неординарная — идет ломка старой экономической системы и действует множество санкций. В этих условиях традиционных мер ЦБ будет недостаточно для достижения поставленных целей по инфляции и курсу.

Костин считает, что можно было бы принять ряд дополнительных мер, чтобы избежать чрезмерного повышения ключевой ставки. Например, увеличить цель по инфляции до 6% или ввести ограниченные административные меры, как повышение обязательной продажи валюты экспортерами.

При этом Костин отметил, что резкий рост административных ограничений отбросит экономику назад. По его мнению, необходим баланс между рыночными и административными методами регулирования в нынешней ситуации.

Накануне глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина высказалась против регулирования финансового рынка по китайскому образцу.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников рассказал, что инфляция в РФ не превышает прогнозных значений.

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