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Набиуллина рассказала, что было бы с курсом рубля при сохранении ключевой ставки

Набиуллина: курс рубля был бы более слабым при сохранении ключевой ставки ЦБ РФ

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Курс рубля сейчас был бы более слабым, если бы Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5-8,5%. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пленарной сессии Московского финансового форума.

«Мы повысили ключевую ставку. Это не дает такого эффекта, чем когда у нас полностью был открыт счет капитала — когда у нас движение капитала было и в ту, и в другую сторону», — добавила Набиуллина, ее цитирует «Прайм».

21 июля Банк России повысил ключевую ставку до 8,5% с 7,5%. На внеочередном заседании 15 августа ставка была повышена сразу на 350 базисных пунктов — до 12%, а на заседании 15 сентября — еще на 100 базисных пунктов, до 13%.

Курс российской валюты по итогам этого года постепенно укрепится до 94,3 рубля за доллар, говорится в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Это станет возможным, благодаря восстановлению динамики импорта, считают в Минфине РФ. По оценкам Минэкономразвития РФ, в декабре этого года курс составит 94,3 рубля за доллар и 105 рублей за евро.

Ранее министр Решетников дал прогноз по курсу доллара к концу года

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