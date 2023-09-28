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Силуанов рассказал, каким должен быть российский бюджет

Силуанов заявил, что российский бюджет не должен орентироваться на прогнозы

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Российский бюджет не должен ориентироваться на прогнозы. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.

«Мне кажется, когда мы говорим «рост», «инфляция», «цены на нефть», «бюджет». Ну, бюджет... должен быть сбалансированным и устойчивым вне зависимости от любых прогнозов», — цитирует Силуанова ТАСС.

Министр также уточнил, что правительство РФ не планирует урезать бюджет на 2024 год, несмотря на сохраняющееся санкционное давление.

Согласно одобренному кабмином проекту бюджета на трехлетний период, доходы прогнозируются на уровне 35 трлн рублей в 2024 году, 33,5 трлн в 2025 году и 34,1 трлн в 2026 году. Расходы ожидаются в 36,6 трлн рублей в 2024 году, 34,4 трлн в 2025 году и 35,6 трлн рублей в 2026 году. 4,4 трлн рублей планируется направить на единые пособия семьям с детьми, более 482 млрд — на улучшение их жилищного обеспечения, еще около 1,6 трлн рублей — на выплату маткапитала.

Более 1 трлн рублей уйдет на лекарственное обеспечение, от 200 млрд рублей — на развитие первичного звена здравоохранения, 430 млрд рублей на медпомощь онкобольным, 27 млрд — больным сахарным диабетом. За три года 111 млрд рублей на создание новых мест в школах. Более 947 млрд рублей планируется направить на поддержку промышленности гражданского назначения, от 67 млрд рублей — на поддержку малого и среднего бизнеса.

Ранее в России оценили проект бюджета на трехлетний период.

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