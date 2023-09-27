Минюст США подозревает Credit Suisse и UBS в нарушении санкций против РФ

Минюст США активизировал расследование в отношении Credit Suisse и UBS по подозрению в нарушениях санкционного режима, позволивших российским клиентам обходить ограничения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Изначально в начале года ведомство разослало повестки ряду банков. Теперь расследование сфокусировалось на Credit Suisse, передает источник. После поглощения Credit Suisse компанией UBS в июне Минюст проинформировал американских юристов UBS о возможных нарушениях санкций первым банком.

По данным источников, Минюст также проверяет UBS. Ведомство запросило информацию о работе с санкционными клиентами за последние годы, но пока не вызывало сотрудников на допросы.

Расследование находится на ранней стадии и может не привести к обвинениям, отмечают источники Bloomberg. Но оно создает репутационные риски для UBS на фоне интеграции с Credit Suisse.

В середине сентября Bloomberg раскрыл детали 12-го пакета санкций в отношении России. По данным издания, в него могут войти ограничение на оборот алмазов, добытых в РФ, а также ограничения в отношении российского ядерного сектора экономики.

Ранее на Западе рассказали, как Россия обходит потолок цен на нефть.