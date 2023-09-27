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Путин прокомментировал ситуацию с ценами на рынке топлива

Путин: меры по топливу в России приняты, однако цены на бензин растут

Меры по топливу в России приняты, однако розничные цены на бензин продолжают увеличиваться. Об этом в ходе совещания с правительством заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Что там происходит в других звеньях, это потребителя мало интересует. Потребителю же результат нужен», — сказал он.

Глава российского государства также добавил, что правительство понимает, что происходит с ценами на топливо в стране. По его словам, компании хотят получить максимальную прибыль, отправляя энергоресурсы на экспорт.

«Они свою работу выполняют, а мы с вами, правительство, должны другую делать работу, согласованную, конечно, с компаниями, но задачи-то другие», — отметил Путин.

27 сентября, согласно данным торгов биржи, стоимость бензина и дизтоплива после введения запрета на экспорт этих видов топлива продолжила вчерашний рост. По информации СПбМТСБ, 27 сентября Аи-92 и Аи-95 подорожали на 2% и 1,3% соответственно, до ₽57 647 и ₽60 012 за тонну.

В начале недели кабмин внес корректировки в запрет на экспорт нефтепродуктов. В частности, были отменены запреты на вывоз нефтепродуктов в Южную Осетию и Абхазию, поставки для ВС РФ, находящихся за рубежом, транспортировка физлицами топлива для личных нужд.

Ранее стало известно, на какие страны повлияют российские ограничения на вывоз топлива.

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