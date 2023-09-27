Россияне бронируют 10 городов в России для отдыха в ноябре

Средняя стоимость забронированной ночи в целом по России на ноябрьские выходные составляет 4 600 рублей, что на 9% выше, чем в прошлом году (4 200 рублей). Российские туристы выбирают 10 городов для отдыха на ноябрьские праздники. Об этом говорится в исследовании сервиса онлайн-бронирований Островок.Ru, проведенном в конце сентября по запросу «Газеты.Ru».

Чаще всего туристы бронируют размещение в Санкт-Петербурге (средняя стоимость забронированной ночи составляет 4 300 рублей), Москве (4 950 рублей) и Сочи (5 050 рублей). В десятку наиболее популярных городов также вошли Калининград, Казань, Нижний Новгород, Кисловодск, Ярославль, Псков и Мурманск. Из этих городов дороже всего обойдется отдых в Кисловодске, Казани и Нижнем Новгороде – в среднем 5 400 рублей, 4 800 рублей и 5 000 рублей соответственно. По 4 600 рублей придется отдать за ночь Ярославле и Пскове, а 4 300 рублей – в Мурманске. Дешевле всего стоит ночь в Калининграде – 4 000 рублей в среднем.

«В целом топ городов на праздники не изменился относительно прошлого года, однако спрос на ряд направлений стал выше. Мы видим рост числа бронирований в Кисловодске на 55%, в Калининграде – на 30%, в Ярославле – 20%», — рассказали в пресс-службе Островок.Ru.

На период ноябрьских праздников туристы выбирают отели три звезды (24% всех бронирований), отели без звезд (23%), апартаменты (20%), отели четыре звезды (12%). Также россияне бронируют гостевые дома (6%), отели две звезды (4%), отели пять звезд и хостелы (по 3%), апарт- и бутик-отели (2% и 1% соответственно).

«Внутренний туризм активно развивается в России девять лет. На фоне пандемии и после очередного витка обострения геополитической и экономической ситуации спрос на внутренний туристический рынок со стороны россиян будет стабильно высоким и продолжительным. Люди уже открыли для себя Сочи, Москву, Казань и продолжают посещать новые направления», — отметил экономист, директор по коммуникациям и КСО компании BitRiver Андрей Лобода.

По его словам, в европейской части России вторая тройка лидеров по привлекательности включает район Кавказских минеральных вод, Калининградскую область и тысячелетний Ярославль.

«Это экономически успешные регионы с развитой инфраструктурой и высоким качеством сервиса. Туристический приток в эти регионы может вырасти в этом году на 25-30% с сохранением потенциала роста в последние несколько лет. Колоссальный потенциал у экотуризма, особенно в Московский области. Здесь привлекательными смотрятся Можайск, Волоколамск и Талдом», — рассказал эксперт.

Кисловодск — это российская здравница и рост числа турпоездок туда отражает интерес и потребность россиян в медицинском туризме, добавил доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев.

«Калининград из года в год становится городом, который пользуется серьезным спросом у наших туристов в любой сезон. В ноябре там довольно тепло и красиво. Ярославль же провел очень неплохую маркетинговую компанию за последний год, в результате чего интерес, прежде всего, у москвичей для путешествий в этот город значительно вырос», — уточнил экономист.

До этого «Газета.Ru» сообщила, что только 3,6% россиян планируют ехать в отпуск на ноябрьские праздники.

Ранее стало известно, где российские туристы чаще всего отдыхали в сентябре.