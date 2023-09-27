Китайской экономике предсказали замедление

К концу этого года темпы роста экономики Китая замедлятся до 5% против ранее ожидавшегося 5,1%. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков.

Экономисты изменили свои оценки из-за сохраняющихся проблем в сфере недвижимости и наращивания долгов в корпоративном секторе Китая, несмотря на меры господдержки.

«Все эти факторы могут направить экономику на более низкую траекторию (роста — «Газета.Ru»)», — заключили эксперты.

При этом большинство аналитиков считают, что правительству КНР удастся достичь целевого показателя роста валового внутреннего продукта (ВВП) во второй половине этого года. Развитию такого сценария будут способствовать замедление падения экспорта, стабильный спрос китайских домохозяйств на ипотечные кредиты и постепенное восстановление деловой активности в производственном секторе.

По мнению экономистов, дальнейшие темпы роста экономики КНР будут во многом зависеть от ситуации на местном рынке недвижимости. Долговой кризис в этом секторе они назвали самой большой проблемой для Китая. Бывший советник руководства Народного банка КНР Ли Даокуй предположил, что восстановление рынка недвижимости может занять до одного года.

Бывший замглавы статистического ведомства Китая Хэ Кэн 24 сентября заявил, что всего населения КНР в 1,4 млрд человек не хватит, чтобы заполнить все пустующие квартиры в стране. Рынок недвижимости Китая находится в кризисе с 2021 года, когда обанкротился застройщик Evergrande. На конец августа площадь непроданного жилья в КНР достигла 648 млн кв. метров.

Ранее экономист Ракша назвал минус китайский валютной системы.