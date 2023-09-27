В Госдуму внесут проект о новой льготе для участников СВО

В Государственную думу внесут проект отмены налога с продажи жилья для участников специальной военной операции на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова.

«Сегодня наша фракция вносит в Государственную думу законопроект о внесении в часть вторую Налогового кодекса изменений. Речь идет об освобождении от уплаты налога на доходы физических лиц членов семей участников специальной военной операции при продаже недвижимости. Причем вне зависимости от срока приобретения недвижимости», — заявил Миронов.

Согласно действующему Налоговому кодексу, при продаже недвижимости менее чем через пять лет после приобретения необходимо будет выплачивать налог доход на доходы физических лиц. Законопроект предполагает освобождение участников СВО от этой необходимости.

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