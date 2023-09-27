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Мишустин заявил о необходимости поощрять торговые сети за отказ повышать цены

Мишустин предложил поощрять торговые сети, не повышающие цены на значимые товары

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Российское руководство должно начать поощрять торговые сети, отказавшиеся от повышения цен на социально значимые товары. Об этом во время встречи с главой Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максимом Шаскольским заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Он отметил, что в текущей ситуации многие компании повели себя очень ответственно. При этом глава правительства дал понять, что считает необходимым стимулирование подобного поведения в будущем.

«Я считаю, что это очень правильно — когда берут ответственность за социально значимые товары и не повышают цены», — сказал Мишустин.

Председатель кабинета министров добавил, что соответствующую практику надо поощрять и активно развивать. В частности, властям стоит заняться ее распространением в различных регионах государства.

В то же время Мишустин обратил внимание на важность работы ФАС в условиях санкционного давления. По его словам, сейчас благосостояние россиян напрямую зависит от тех или иных решений ведомства.

Как уточнил премьер-министр, приоритетным направлением деятельности антимонопольной службы должен стать контроль за ценами на продукты и лекарственные препараты. То же касается строительных материалов.

Более того, в зоне ответственности ФАС находится тарифное регулирование. В связи с этим Мишустин заслушал доклад Шаскольского об искусственном завышении стоимости товаров и мерах, принимаемых ведомством для предотвращения таких ситуаций.

Ранее стало известно, что с 1 октября в РФ начнут действовать гибкие экспортные пошлины с целью защиты внутреннего рынка.

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