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Россияне стали вдвое реже покупать жилье по рыночной ипотеке

ДОМ.РФ: доля рыночной ипотеки упала с 80% до 40% из-за программ с господдержкой

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правительство Ростовской области

Доля рыночной ипотеки упала в последние месяцы с 70-80% до 40% в пользу жилищных программ с господдержкой. Об этом сообщает »Известия» со ссылкой на ДОМ.РФ и ВТБ.

По данным ВТБ, в августе на программы с господдержкой пришлось 54% от общего объема выдач ипотечных кредитов, а к середине сентября этот показатель достиг 64%. В банке подчеркнули, что спрос на субсидируемую ипотеку является рекордным. В Сбере спрос на льготную ипотеку вырос менее значительно по сравнению с показателями прошлого года — с 28-30% летом 2022 года до 37% в июне и 48,2% в августе 2023 года.

Сообщается, что в России действует ряд программ с господдержкой, из которых самой популярной является ипотека на новостройки под 8%, а также семейная ипотека под 6%. Также ипотеку под 2% можно получить при покупке жилья в ДФО.

До этого россияне заняли второе место по объемам скупки жилья в Таиланде.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 13%.

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