В правительстве сократили ожидания о поступлениях безвозмездных сборов с компаний

Кабмин РФ в 2023 году планировал получить в бюджет 114 млрд рублей безвозмездных сборов с компаний. По данным РБК, в 2024 году ожидается получить лишь 2 млрд рублей поступлений от таких сборов.

«Добровольные» взносы, в частности, уплачивают в бюджет РФ иностранные компании, продающие свои активы в России — на них приходится около четверти поступлений по этой статье. Отмечается, что без таких добровольных взносов сделка по продаже иностранного актива может не быть одобрена специальной подкомиссией при правительственной комиссии.

Ранее стало известно, что проект федерального бюджета на 2024–2026 годы планируют внести в Думу 29 сентября.

До этого депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает сохранение пособия по уходу за ребенком для родителя, работающего в декрете на дистанционной работе. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в статью 13 Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и Трудовой кодекс РФ.

Ранее в проекте бюджета РФ резко упали расходы на социалку и экономику.