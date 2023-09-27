В Госдуму вносят законопроект об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 тысяч рублей

Группа депутатов от фракции ЛДПР вносит на рассмотрение Государственной думы законопроект, которым предлагается отменить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для тех граждан, чей месячный доход составляет меньше 30 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на соответствующий документ.

Авторы инициативы предлагают внести изменения в статью 217 Налогового кодекса РФ, согласно которой граждане с доходом ниже 30 тыс. руб. будут иметь нулевую ставку НДФЛ. По их мнению, это позволит им сохранять большую часть заработанных средств и повысить уровень жизни.

Либерал-демократы назвали сумму в 30 тыс. руб. оптимальным порогом для отмены НДФЛ. Она почти в два раза превышает минимальный размер оплаты труда (с 1 января текущего года МРОТ составил 16 242 руб. в месяц). В связи с этим депутаты от ЛДПР считают, что предлагаемая мера поддержки «станет действительно ощутимой для малообеспеченных граждан».

До этого комиссия правительства России по законопроектной деятельности попросила доработать законопроект об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 тыс. руб. в месяц.

В частности, в комиссии отметили, что доработки требует пункт, согласно которому воспользоваться льготой смогут не только малоимущие.

Соответствующий законопроект разработали депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР, документ был направлен на отзыв в кабмин в июне этого года. В партии заявляли, что отмена НДФЛ для указанной категории лиц позволит увеличить их семейный бюджет, что приведет к экономическому росту России. Ожидалось, что закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

В настоящее время ставка налога на доходы физических лиц в РФ равна 15% для тех, чей годовой доход выше 5 млн руб., а для остальных — 13%.

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