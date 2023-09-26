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В США назвали самую прибыльную валюту в мире в 2023 году

Bloomberg: курс афгани вырос на 9%, это самая прибыльная валюта в 2023 году

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Depositphotos

Афганский афгани стал лидером среди мировых валют по росту в третьем квартале 2023 года. За этот период он укрепился на 9%, компенсировав потери после возвращения к власти движения «Талибан» (организация запрещена в России) в 2021 году. Об этом сообщает Bloomberg.

Улучшению положения афгани способствовали миллиарды долларов гуманитарной помощи и растущая торговля с азиатскими соседями. Кроме того, «Талибан» ввел ряд мер по укреплению национальной валюты, в том числе запретил использование долларов и пакистанских рупий.

Однако, по мнению экспертов, укрепление афгани является лишь временным явлением на фоне сохраняющейся в стране политической нестабильности. Большинство населения живет за чертой бедности, а экономика находится в упадке из-за санкций.

Помощь ООН, по оценкам, составила около $4 млрд в 2022 году и $1,1 млрд в текущем году. Эти средства помогают выживать половине населения Афганистана. Также в страну активно поступают денежные переводы через неформальные каналы.

Власти страны стремятся привлечь инвестиции в богатые природные ресурсы Афганистана, в том числе литий. Однако перспективы развития экономики остаются туманными на фоне массовых нарушений прав человека.

Недавно стало известно, что Япония может лишиться статуса второго крупнейшего акционера МВФ.

Ранее в Афганистане организовали туры под вооруженным конвоем.

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