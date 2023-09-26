Источник заявил, что порт Одессы покинуло загадочное грузовое судно

Судно, принявшее на борт груз в порту Одессы, вышло в Черное море, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источник в сфере морских перевозок.

При этом в публикации не указываются дополнительные данные о судне и его грузе.

16 сентября министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что два грузовых гражданских судна отправились в украинские порты по временному коридору для погрузки зерна и дальнейшей его транспортировки на африканские и азиатские рынки.

22 сентября он заявил, что судно Aroyat под флагом Палау, зашедшее в порт Черноморск по альтернативному зерновому коридору Украины в Черном море, покинуло гавань с 17,6 тыс. тонн пшеницы и отправилось в Египет.

По данным с сайтов мониторинга морского движения, 24 сентября в Турцию под флагом Палау прибыл сухогруз Aroyat, который является вторым судном, вышедшим с Украины по зерновому коридору.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.