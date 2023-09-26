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Турецкая лира достигла исторического минимума к американскому доллару

Турецкая лира обновила исторический минимум к доллару на торгах 26 сентября

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Depositphotos

Стоимость турецкой лиры к доллару во вторник, 26 сентября, обновила исторический минимум и впервые достигла уровня в 27,5 лиры за американский доллар. Об этом свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА Новости.

По состоянию на 9.06 мск курс доллара к турецкой лире растет на 0,14%, до 27,2176 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 27,1807 лиры.

Перед этим показатель ненадолго достиг максимального уровня в 27,5155 лиры.

В настоящий момент нет данных, какая динамика сохранятся с турецкой лирой и какие могут быть дальше прогнозы.

В августе курс турецкой лиры также обновил новый исторический минимум. Лира вошла в тройку слабейших мировых валют наряду с российским рублем и аргентинским песо.

Также курс лиры приближался к историческому минимуму, доллар торгуется на уровне 20,882 лиры. Аналитики Morgan Stanley допускали, что из-за позиции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по денежно-кредитной политике, которая предусматривает низкие процентные ставки, курс лиры еще упадет по отношению к доллару.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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