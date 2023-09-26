Биткоин или эфир: аналитик раскрыл главные стратегии инвестиций в криптовалюту

В инвестициях в криптовалюту можно столкнуться с рисками при ее конвертации в «живые» деньги и в логистике, предупреждает аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский. В беседе с телеканалом «360» он призвал ориентироваться на самые надежные цифровые валюты.

Легче всего продать и купить без посредников биткоин и эфир, отметил эксперт. Кроме того, эти валюты демонстрируют высокую ликвидность, несмотря на периодическую волатильность, добавил Голубовский.

«Вы должны принять идею о том, что цена на эти цифровые активы может меняться в разы за очень короткий срок, — предупредил он. — Преимущественно они дорожают — это факт. Скорее всего, вы на них заработаете. Но для этого нужны крепкие нервы. Потому что вы должны выдерживать очень большие взлеты и падения».

При покупке биткоина и эфира не нужно постоянно следить за ставками, лучше придерживаться долгосрочной стратегии и наблюдать, убежден аналитик. По его мнению, сейчас как раз удачное время для приобретения криптовалют, так как со следующего года ожидается их рост.

Инвестиции в другие, менее популярные проекты, также могут оказаться выгодными, добавил Голубовский. Как пример он привел валюту Павла Дурова – TON, которая подорожала на фоне введение «Телеграмом» новых сервисов.

«Нужно следить за проектом — что там происходит. Такие проектные валюты могут взлетать очень круто. Но они могут и обвалиться так, что никогда больше не поднимутся», — отметил аналитик.

Напомним, крупнейший в России майнинговый оператор BitRiver предложил признать майнинг отраслью промышленности. Предполагается, что это позволит регулировать деятельность майнинговых предприятий и устанавливать правильное налогообложение в этой сфере.

Ранее сообщалось, что российские пользователи криптовалют столкнулись с волной хакерских атак.