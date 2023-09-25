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Украина получила деньги для выплаты пенсий

Украина получила от Всемирного банка $100 млн для выплаты пенсий

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РИА «Новости»

Украина в подельник, 25 сентября, получила $100 млн от Великобритании через целевой фонд Всемирного банка, средства пойдут на компенсацию пенсионных выплат. Об этом сообщается на сайте украинского Министерства финансов.

Как заявили в ведомстве, Киев получил эти средства под гарантию Соединенного Королевства.

«Средства будут направлены на частичную компенсацию расходов государственного бюджета Украины, осуществленных для возмещения пенсионных выплат за июль 2023 года», — сказано в сообщении.

В Минфине также указали, что общий объем финансовой помощи Британии с февраля 2022 года составляет $1,6 млрд.

До этого глава американского агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр рассказала о сложностях с отслеживанием денежных потоков, которые Вашингтон направляет Киеву в качестве поддержки.

Ранее сообщалось, что на Украине повысят налоги для финансирования ВСУ.

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