Украина получила деньги для выплаты пенсий

Украина в подельник, 25 сентября, получила $100 млн от Великобритании через целевой фонд Всемирного банка, средства пойдут на компенсацию пенсионных выплат. Об этом сообщается на сайте украинского Министерства финансов.

Как заявили в ведомстве, Киев получил эти средства под гарантию Соединенного Королевства.

«Средства будут направлены на частичную компенсацию расходов государственного бюджета Украины, осуществленных для возмещения пенсионных выплат за июль 2023 года», — сказано в сообщении.

В Минфине также указали, что общий объем финансовой помощи Британии с февраля 2022 года составляет $1,6 млрд.

До этого глава американского агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр рассказала о сложностях с отслеживанием денежных потоков, которые Вашингтон направляет Киеву в качестве поддержки.

Ранее сообщалось, что на Украине повысят налоги для финансирования ВСУ.