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В России начался бум инвестиций в недвижимость

Nikoliers: объем инвестиций в российский рынок недвижимости превысил ₽349 млрд

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Avito

Объем инвестиций в коммерческую недвижимость России по итогам 9 месяцев 2023 года составил 349 млрд рублей ($4,4 млрд). Это рекордный показатель за всю историю в рублевом выражении, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исследования компании Nikoliers.

По словам аналитиков, текущий объем инвестиций в 2 раза превышает годовые показатели за 2022 год и в 3 раза — за 2021 год. К концу года он может достичь 500 млрд рублей.

Основной приток инвестиций обеспечил торговый сектор (48% или 167 млрд рублей). Это связано с вынужденными сделками иностранных ретейлеров, уходящих с российского рынка. На офисную недвижимость пришлось 27% инвестиций (93 млрд рублей), на гостиницы и склады — по 12% (42 млрд и 43 млрд рублей соответственно).

По словам экспертов Nikoliers, наибольшим спросом пользуются активы ушедших иностранных компаний, которые продаются со скидкой с целью быстрой реализации.

Недавно стало известно, что в экономику России удалось привлечь 929 млрд рублей.

Ранее российская экономика продемонстрировала устойчивость под санкциями.

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