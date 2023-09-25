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Решетников оценил состояние экономики России

Решетников: российская экономика завершила этап восстановления

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Российская экономика завершила этап восстановления после пандемии и санкционных шоков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра экономического развития Максима Решетникова.

По его словам, за семь месяцев 2022 года ВВП РФ вырос на 2,1%. Решетников подчеркнул, что восстановительные процессы происходили за счет роста промышленного производства и строительства. Также сохраняется инвестиционная активность — за полгода прирост инвестиций составил 7,6%. Отмечается хорошая динамика кредитования бизнеса и потребителей. Глава Минэкономразвития подчеркнул, что такие показатели стали возможны благодаря экономическим мерам правительства и регуляторов.

В итоге Минэкономразвития улучшило прогноз: ожидается рост ВВП в 2022 году на 2,8%, в 2023-м — на 2,3%. В дальнейшем темпы роста экономики России превысят 2% в год. Прирост инвестиций в 2023 году составит 6%, в последующие три — 3% в год.

Недавно ОЭСР улучшила прогноз по российской экономике на 2023 год.

Ранее Путин заявил о завершении этапа восстановления российской экономики.

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