Узбекистан подготовил инфраструктуру для импорта газа из РФ

Инфраструктура в Узбекистане подготовлена для импорта газа из России с 1 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя министерства энергетики страны.

«Наши газопроводы приспособлены для приема газа высокого давления», — сказал он.

Ранее казахстанский оператор QazaqGaz заявил, что поставки российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана, о которых стороны договорились в мае, начнутся в октябре 2023 года. Там отметили, что в текущий момент проводится модернизация казахстанского участка газопровода «Средняя Азия — Центр», которую делают в рамках подготовки к транзиту.

«Газпром» и правительство Узбекистана подписали контракт на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023).

До этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером расширение сотрудничества в сфере нефти и газа в рамках встречи в Астане.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.