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Россиянам рассказали, кого ждет самая большая пенсия

У летчиков и госслужащих есть право на максимальную пенсию

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Максимальный размер пенсии в России получается у космонавтов, заслуженных летчиков и госслужащих высшего ранга. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмилу Иванову-Швец.

По ее словам, самая большая пенсия не всегда получается у тех, чья зарплата в период трудовой деятельности была выше.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал в беседе с агентством «Прайм», что размер пенсии могут снизить в течение двух-трех месяцев, если исчезли основания для доплат, стало известно об ошибке при расчете или было выявлено мошенничество. По его словам, первая и самая распространенная причина — в ходе ревизии или дополнительного мониторинга обнаружена ошибка при исчислении размера пенсии.

Также сообщалось, что эксперт Научно-исследовательского финансового института Минфина России и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко перечислила шесть способов увеличения пенсии.

Ранее Лев Лещенко пожаловался на «мизерную» пенсию.

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