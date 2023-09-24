Бывший вице-премьер раскритиковал Молдавию за отказ признать долг «Газпрому»

Нынешняя позиция молдавских властей напоминает больше поведение шулеров, а не политиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего вице-премьера Молдавии Александра Муравского.

«На меня могут обижаться или не обижаться, но это мое мнение. Мы сейчас в серьезном обществе бизнеса выглядим, в определенной степени, как шулеры, которые наделали долгов, а потом что-то нашли и заявляем, что мы не будем платить», - сказал Муравский.

Власти Молдавии отказываются признавать значительную часть долга перед «Газпромом» за поставленный ранее газ, ссылаясь на представленный недавно аудит исторической задолженности.

Одним из главных условий, на которых руководство «Газпрома» согласилось в октябре 2021 года продлить контракт на поставку газа в Молдавию на следующие пять лет, было погашение прежних долгов за топливо. Тогда долг «Молдовагаза» оценивался в $709 млн. Счетная палата Молдавии называла сумму в $590,8 млн.

Однако на переговорах Кишинев настоял на международном аудите долга. В начале сентября 2023 года министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил его результаты: аудиторы установили, что $276 млн не имеют документального подтверждения, а на $400 млн наступил срок давности.

Ранее в «Молдовагазе» удивились итогам аудита долга перед «Газпромом».