Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в машиностроении

В рейтинг наиболее оплачиваемых должностей в машиностроении в основном вошли руководящие и должности специалистов, но исключением из правила стала должность токаря-расточника, оклад которого превышает зарплату инженера-технолога. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Зарплата.ру».

Как отмечается в материалах исследования, первое место в рейтинге заняла должность главного инженера на производстве с использованием фрезерных и токарных станков с числовым программным управлением. Заработная плата такого специалиста может составлять 300-500 тыс. рублей.

«Работодатель заинтересован в высококлассном профессионале, который будет курировать все технологические процессы на предприятии», — отмечают аналитики сервиса.

В топ-5 также вошли должности главного технолога с окладом до 250 тыс. рублей, директора по производству с аналогичной зарплатой, токаря-расточника с предложением до 200 тыс. рублей и инженера-технолога с окладом 150 тыс. рублей.

Вакансии представлены на предприятиях машиностроения в разных регионах России. В числе бонусов для иногородних специалистов — предоставление жилья и переезд семьи.

Накануне работодатели назвали главные требования к кандидатам на руководящую должность.

Ранее в Кремле рассказали о результатах работы по модернизации кадровой системы в РФ.