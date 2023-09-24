Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в машиностроении

«Зарплата.ру»: максимальная зарплата инженера в РФ может составить ₽500 тыс.

close
100%
Пресс-служба НГТУ НЭТИ Информация взята с портала «Научная Россия» (https://scientificrussia.ru/)

В рейтинг наиболее оплачиваемых должностей в машиностроении в основном вошли руководящие и должности специалистов, но исключением из правила стала должность токаря-расточника, оклад которого превышает зарплату инженера-технолога. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Зарплата.ру».

Как отмечается в материалах исследования, первое место в рейтинге заняла должность главного инженера на производстве с использованием фрезерных и токарных станков с числовым программным управлением. Заработная плата такого специалиста может составлять 300-500 тыс. рублей.

«Работодатель заинтересован в высококлассном профессионале, который будет курировать все технологические процессы на предприятии», — отмечают аналитики сервиса.

В топ-5 также вошли должности главного технолога с окладом до 250 тыс. рублей, директора по производству с аналогичной зарплатой, токаря-расточника с предложением до 200 тыс. рублей и инженера-технолога с окладом 150 тыс. рублей.

Вакансии представлены на предприятиях машиностроения в разных регионах России. В числе бонусов для иногородних специалистов — предоставление жилья и переезд семьи.

Накануне работодатели назвали главные требования к кандидатам на руководящую должность.

Ранее в Кремле рассказали о результатах работы по модернизации кадровой системы в РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях