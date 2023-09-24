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Россиянам рассказали, кому могут снизить пенсию в ближайшие месяцы

Юрист Соловьев рассказал о возможности сокращения пенсии при ошибке в расчетах

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал в беседе с агентством «Прайм», что размер пенсии могут снизить в течение двух-трех месяцев, если стало известно об ошибке при расчете, исчезли основания для доплат или выявлено мошенничество.

По его словам, первая и самая распространенная причина — в ходе ревизии или дополнительного мониторинга обнаружена ошибка при исчислении размера пенсии. Она может быть математической, если оператор ввел неправильные данные. К примеру, продолжительность трудового стажа, указал эксперт.

В этом случае никакой вины пенсионера нет, возвращать переплату не потребуют. Однако с нового месяца размер пенсии уменьшится, объяснил Соловьев.

Также размер пенсии по инвалидности может уменьшиться, если гражданин вовремя не подтвердил диагноз. Это происходит, начиная с третьего месяца неявки к врачам в положенный срок. Выплата по потере кормильца прекращается, если получатель достиг совершеннолетнего возраста или закончил очную учебу.

Как обратил внимание юрист, пенсию иностранному гражданину могут перестать выплачивать, если у него истек срок действия вида на жительство.

Если пенсионер в течение полугода не является за пенсией в кассу почты или не получает деньги курьером, то выплату также могут приостановить до выяснения обстоятельств, предупредил он.

Кроме того, Соловьев заявил о наличии сложных случаев, когда переплату требуют вернуть. Тогда разбирательства могут затянуться.

Ранее эксперт Научно-исследовательского финансового института Минфина России и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко перечислила шесть способов увеличения пенсии.

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