Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названы восемь регионов РФ с наибольшим ростом зарплат в ближайшие годы

Минэкономики: в восьми регионах РФ зарплаты вырастут на 10% в 2023–2026 годах

close
100%
Depositphotos

Согласно прогнозу Минэкономразвития, в восьми регионах России ожидается наибольший рост номинальных зарплат в ближайшие годы, пишет РБК.

По данным министерства, в 2023–2026 годах в Кузбассе зарплаты вырастут на 11,1%, в Челябинской области — 10,8%, Дагестане — 10,6%, в Забайкальском крае рост зарплат составит 10,2%, Мордовии и Воронежской области — 10,1%, в Ярославской и Владимирской областях — по 10%.

Санкт-Петербург и Москва не попали в данный топ.

До этого результаты исследования показали, что жители Москвы и Санкт-Петербурга реже готовы к переезду в маленький город, если там им предложат хорошую зарплату, чем жители остальных мегаполисов.

Эксперт Научно-исследовательского финансового института Минфина России и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко рассказала «Газете.Ru» шесть способов увеличения пенсии.

Ранее россияне назвали профессии, которые вскоре может заменить ИИ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях