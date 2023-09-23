Названы восемь регионов РФ с наибольшим ростом зарплат в ближайшие годы

Согласно прогнозу Минэкономразвития, в восьми регионах России ожидается наибольший рост номинальных зарплат в ближайшие годы, пишет РБК.

По данным министерства, в 2023–2026 годах в Кузбассе зарплаты вырастут на 11,1%, в Челябинской области — 10,8%, Дагестане — 10,6%, в Забайкальском крае рост зарплат составит 10,2%, Мордовии и Воронежской области — 10,1%, в Ярославской и Владимирской областях — по 10%.

Санкт-Петербург и Москва не попали в данный топ.

До этого результаты исследования показали, что жители Москвы и Санкт-Петербурга реже готовы к переезду в маленький город, если там им предложат хорошую зарплату, чем жители остальных мегаполисов.

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