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В России спрогнозировали курс доллара на следующую неделю

Финансист Бабин: на следующей неделе доллар будет стоить 95,7-96,7 рублей

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Shutterstock

На следующей неделе курс доллара будет находиться в диапазоне 95,7-96,7 рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Со следующей недели Банк России вернется к прежним объемам продажи иностранной валюты на рынке, которые были увеличены почти в 10 раз с 14 по 22 сентября в связи с погашением валютного выпуска еврооблигаций РФ. Правда, это дополнительное предложение валюты так и не вызвало ощутимого рыночного эффекта, тем более что оно все равно намного меньше ежедневных торговых оборотов даже одной парой юань/рубль», — объяснил он.

Не оказывает особой поддержки курсу рубля и увеличение продажи валюты экспортерами для налоговых платежей, пик которых приходится на 28 сентября, добавил Бабин. По его словам, этот фактор еще может удержать курс рубля от ослабления на следующей неделе или даже вызвать умеренное укрепление.

«Однако, как и в предыдущие месяцы, затем рубль с большой вероятностью продолжит дешеветь. Отсутствие ощутимой реакции котировок на налоговый период свидетельствует о повышенном спросе на иностранную валюту», — отметил он.

На закрытии торгов Мосбиржи в пятницу курс доллара остановился на отметке 96,25 рублей (плюс 0,34% по сравнению с утром). Евро подорожал до 102,5975 рублей (плюс 0,745%), юань — 13,159 рублей (плюс 0,051%).

Курс рубля нейтрально отреагировал на новости о начале обсуждений российскими властями валютных ограничений. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее замглавы Минфина РФ Моисеев оценил влияние мер валютного контроля на россиян.

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