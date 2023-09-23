В Венгрии заявили о негативном влиянии украинского зерна на экономику стран ЕС

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки украинского зерна в государства Центральной Европы ведут к разрушению их сельскохозяйственного сектора. Об этом он сообщил по итогам встречи с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что Будапешт готов организовать бесплатный транзит украинской продукции по территории республики. При этом Сийярто усомнился в желании киевских властей воспользоваться данной возможностью.

«Как я понимаю, они бы предпочли распространять зерно в Центральной Европе, но изначальное соглашение о линиях солидарности (сухопутные и речные маршруты с Украины в ЕС — «Газета.Ru») было не об этом», — указал венгерский министр.

Он пояснил, что договор касался только транзита украинского зерна и в нем нет ни слова о двусторонней торговле. В связи с этим, по мнению главы ведомства, импорт в страны Центральной Европы украинской продукции может негативно отразиться на состоянии внутренних сельскохозяйственных рынков.

В то же время под удар рискуют попасть местные фермеры. С учетом всех этих обстоятельств правительство Венгрии не намерено менять свою позицию по поставкам украинского зерна, резюмировал Сийярто.

Ранее Будапешт ввел запрет на импорт украинского зерна и еще 20 видов аграрной продукции.