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Мишустин рассказал, как в России будет покрываться дефицит бюджета

Мишустин: дефицит бюджета в 2024-2026 годах будет покрываться заимствованиями

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что дефицит бюджета страны в 2024-2026 годах будет покрываться в первую очередь за счет заимствований, передает РИА Новости.

Во время открытия заседания правительства по бюджету, глава кабмина заверил, что российские власти максимально старались минимизировать дефицит.

«Предусмотрели, что покрываться он станет главным образом за счет заимствований», — сказал Мишустин.

19 сентября временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов в рамках Восточного экономического форума заявлял, что экспорт продовольствия становится главной статьей доходов федерального бюджета России после нефти и газа.

Президент России Владимир Путин на совещании по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы заявлял о стабилизации ситуации с бюджетом и его профиците в августе.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, каким будет следующий бюджет.

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