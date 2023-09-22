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Новый владелец Decathlon в России подал заявку на созвучный с Adidas бренд

Новый владелец Decathlon в РФ регистрирует созвучный с Adidas спортивный бренд

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Global Look Press

Компания АРМ, в собственность которой скоро перейдет бизнес французского спортивного ретейлера Decathlon в России, подала заявку на регистрацию бренда All Do Sport (ADS). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

«Аббревиатура торгового знака ADS созвучна с биржевым тикером на европейских торговых площадках немецкой группы компаний Adidas — ADS. Заявка на новый бренд находится на стадии формальной экспертизы», — пишет агентство.

Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов 11 сентября заявил, что магазины Decathlon откроются в России до конца 2023 года. По его словам, продажа российского бизнеса Decathlon была одобрена правительственной комиссией несколько месяцев назад, уже уплачен обязательный взнос в бюджет. Покупателем магазинов Decathlon в России стала компания АРМ, которая владеет франшизами Mango. Decathlon продал APM 35 магазинов и один склад.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что магазины сети Decathlon откроются в России под новым названием. Предполагается, что новые магазины могут открыться под названиями «Десятиборье», dec. и «ДК». В первое время ассортимент магазинов может отличаться от привычного из-за проблем с логистикой. Всего к открытию готовятся 30-35 магазинов.

Ранее суд оштрафовал Decatlon на 140 млн рублей.

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