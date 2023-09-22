Стало известно, кого в России затронут будущие меры валютного контроля

Обсуждаемые меры валютного контроля, в частности направленные на контроль оттока капитала из России, не затронут большинство обычных граждан. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев в эфире телеканала «Россия 24».

«Это, если коснется физиков (физических лиц. - «Газета.Ru»), то мы говорим про лимит, аналогичный которому сейчас установлен в валюте — $1 млн в месяц. Лимит, который для 99,9 в периоде процентов наших граждан носит абсолютно фантастический характер», — уточнил чиновник.

Также на этой неделе Моисеев сообщал, что власти России могут восстановить некоторые меры валютного контроля, в том числе для контроля оттока капитала через дружественные страны.

До этого президент России Владимир Путин на фоне волатильности на российском фондовом рынке поручил правительству и Центральному Банку работать над ограничением спекулятивного спроса и контролировать отток капитала.

Ранее были названы четыре ключевых канала оттока капитала из России.