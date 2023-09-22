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Экс-премьер Украины рассказал о последствиях затяжного конфликта для экономики

Азаров: затяжной конфликт добьет украинскую экономику из-за зависимости от Запада

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров написал в своем Telegram-канале, что затяжной конфликт добьет украинскую экономику, которая, по его словам, не способна существовать без поддержки стран Запада.

«Переход к затяжной войне добьет украинскую экономику, больше неспособную существовать без западных вложений», — заявил он.

Азаров отметил, что в марте прошлого года Нацбанк Украины напечатал 20 млрд гривен (около $680 млн), а в апреле и мае он выпускал по 50 млрд гривен ($1,7 млрд). В июне же эта сумма еще увеличилась в два раза.

По его словам, так как экономика Украины держится за счет вложений стран Запада, любое сокращение финансовой помощи может негативно повлиять на экономику страны.

19 сентября генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш в рамках открытия общеполитических дебатов 78-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что международное сообщество движется к «великому расколу» в экономике и торговле.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.

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