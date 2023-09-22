Стало известно, куда россияне вкладывают деньги

Российские инвесторы вкладывают 45% сбережений в фондовый рынок, 30% — в недвижимость, 15% — в криптовалюту и 10% — в драгоценные металлы. Такую статистику в беседе с «Газетой.Ru» привела финансовый советник Центробанка РФ и владелец инвестиционного агентства недвижимости Bestate Татьяна Бунегина, основываясь на данных по своим клиентам.

Бунегина уточнила, что до спецоперации 70% инвестиций приходилось на фондовый рынок, а на недвижимость и криптовалюту – 25% и 5% соответственно.

«Это было обусловлено активным ростом рынка ценных бумаг в 2020-2021 годах. Развитие крупных публичных компаний поддавалось прогнозам, инвестирование на бирже отличалось стабильностью. После февраля 2022 года ситуация резко изменилась. Пока одни игроки не могли получить доступ к своим иностранным ценным бумагам, другие спешили покинуть фондовый рынок с наименьшими потерями», — объяснила она.

По словам финсоветника, непредсказуемость ситуации и страх потерять контроль над своим портфелем акций заставили инвесторов сместить фокус внимания на другие способы вложений – золото, валюта, недвижимость и крипта. То есть инвесторы диверсифицировали свои портфели, уточнила она.

ЦБ 15 сентября повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 13% годовых. После этого банки повысили ставки по вкладам и льготным ипотечным программам. В результате спрос на информацию о депозитах вырос на 70%, рассказали «Газете.Ru» в финансовом маркетплейсе «Сравни».

Ранее стало известно, как повышение ключевой ставки отразится на жизни россиян.