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Бывший топ-менеджер «Новатэк» приговорен к лишению свободы в США

Экс-топ-менеджер «Новатэк» Джитвэй приговорен к 7 годам тюрьмы в США

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Американский суд приговорил бывшего заместителя председателя правления компании «Новатэк» Марка Джитвэйя к семи годам тюрьмы за реализацию схемы сокрытия доходов и подачу ложных документов в налоговое управление США. Об этом сообщается на сайте американского Минюста.

В суде заявили, что Джитвей с 2005 по 2015 год скрывал свое владение и контроль над значительными оффшорными активами, не подавал налоговые декларации и не платил налоги с доходов в миллионы долларов.

Марк Джитвэй работал в России в период с 1995 года, в 2003 году он был избран членом Совета директоров «Новатэка», а с 2010 года стал заместителем председателя правления компании. В 2019 году Джитвэй получил гражданство РФ.

Джитвэя арестовали в сентября 2021 года в американском штате Флорида. Причиной тому послужило то, что он скрыл данные о своих офшорных активах и доходах, а также уклонялся от уплаты налогов. На момент ареста на двух его счетах в швейцарских банках было более $93 млн. Кроме того, Джитвэй, сделал фактическим собственником денег свою жену, гражданку России.

После освобождения из тюрьмы Джитвэй будет находиться под контролем правоохранительных органов США в течение трех лет, также ему назначен штраф в $350 тыс. и выплата реституции государству в размере $4 млн.

Ранее экс-сотрудника Минобороны РФ осудили на девять лет за коррупцию.

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