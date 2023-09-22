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В Китае предложили мировому сообществу бойкотировать односторонние санкции

Вице-председатель Китая предложил ООН бойкотировать односторонние санкции

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MIKE SEGAR/REUTERS

Китай предложил бойкотировать односторонние санкции, наносящие серьезный урон международным отношениям. Об этом заявил вице-председатель КНР Хань Чжэн, передает ТАСС.

«Противозаконные односторонние санкции серьезно подрывают гармонию и стабильность в международных отношениях... Члены мирового сообщества должны сообща объявить этому бойкот», — сказал он.

По его словам, Пекин против гегемонии и политики силового принуждения. Вице-председатель подчеркнул необходимость уважения суверенитета всех государств и соблюдения Устава ООН.

10 сентября глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в шутку предложил устроить трибунал и привлечь к ответственности всех, кто вводит односторонние незаконные санкции.

Накануне главы внешнеполитических ведомств государств — членов БРИКС высказались в поддержку реформы Организации Объединенных Наций, включая ее Совет Безопасности.

До этого журнал Newsweek сообщал, что Россия и Китай обладают в ООН большим влиянием, чем Соединенные Штаты, которые постоянно пытаются продавить свою точку зрения в Генеральной Ассамблее организации.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.

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