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Путин подшутил над Грефом, который попросил миллиард из бюджета

Путин пошутил над Грефом, который попросил миллиард на строительство школ

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин пообещал главе Сбера Герману Грефу по его просьбе помочь в строительстве кампусов для школ программирования «Школа 21». В связи с этим российский лидер подшутил над банкиром, передает ТАСС.

Во время экскурсии Путина по новгородскому филиалу школы, Греф пояснил, что сейчас на открытие аналогичных учебных заведений подали заявки 28 регионов. По его словам, проект очень бюджетный, так как все оборудование производится Сбером. Греф подчеркнул, что «это недорого», если бы президент дал поручение поддержать.

«Я бы сказал, если вы выделите миллиард в год, будет здорово», — ответил Греф.

«Хорошо. Вытащил прямо клещами», — засмеялся президент, пошутив, что «такой богатый, и просит миллиард».

Новый кампус «Школы 21» в Великом Новгороде стал первым в Северо-Западном федеральном округе и пятым в России. Его площадь составляет более 1700 кв. м, количество рабочих мест — свыше 190.

Ранее Греф и губернатор Сахалинской области Лимаренко обсудили проекты развития региона.

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