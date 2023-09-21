JPMorgan прогнозирует рост цен на нефть до $120 за баррель

Аналитики JPMorgan предупредили о возможном росте цен на нефть до $120 за баррель на фоне сокращения предложения со стороны ОПЕК+. По их мнению, дальнейшее уменьшение добычи может привести к резкому взлету котировок. Об этом сообщает издание Business Insider.

Эксперты отмечают, что цены на нефть выросли на 27% за последний месяц, превысив $95 за баррель. Причиной стало как увеличение спроса, так и существенное снижение добычи в ОПЕК+.

В JPMorgan полагают, что лидеры ОПЕК+ могут и дальше сокращать предложение нефти. Это может подтолкнуть цены к отметке в $120 за баррель во второй половине 2023 года. По оценкам экспертов, такой скачок цен приведет к практически полной остановке роста мировой экономики в следующем квартале. Подобный шок обычно наблюдается перед рецессиями.

В Morgan Stanley также прогнозируют высокие цены на нефть в 2023-2024 годах, отмечая дефицит на рынке. Однако там считают, что отметка в $100 за баррель будет слишком высокой. В свою очередь Goldman Sachs прогнозируют рост цен до $100 на фоне увеличения спроса и ограничения предложения ОПЕК+. А в Citigroup предсказывают последующее снижение из-за наращивания добычи другими странами.

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