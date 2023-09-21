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Цена оформления загранпаспорта может вырасти

МИД РФ предложил увеличить стоимость паспортов оформленных за рубежом на $5-10

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Janis Laizans/Reuters

МИД РФ предложил повысить цену на оформление загранпаспортов для россиян за рубежом. Стоимость обычного паспорта сроком на 5 лет может вырасти с $30 до $35, а биометрического — с $80 до $90. Законопроект опубликован на портале Regulation.gov.

Как отмечается в пояснительной записке, сборы за консульские услуги не индексировались с 2010 года. За это время из-за инфляции покупательная способность доллара снизилась более чем на 30%. Поэтому МИД предлагает скорректировать ставки в сторону увеличения.

При этом рост сборов за наиболее востребованные услуги, такие как оформление паспортов и доверенностей, составит $5-10. Это позволит минимизировать дополнительные расходы россиян, считают в МИДе.

Также предлагается повысить вдвое цену на оформление заявления о выходе из гражданства РФ и увеличить стоимость нотариальных услуг. В частности, консульский сбор за заверение завещаний может вырасти с $25 до $35.

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