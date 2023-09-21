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В Госдуме объяснили временный характер роста цен на топливо

Депутат Кравченко: биржевые спекуляции вызвали скачки цен на топливо в России

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Повышение цен на топливо в России является временным и связанно со спекуляциями на оптовом рынке. Об этом «Ленте.ру» рассказал первый зампред комитета Думы по экономполитике Денис Кравченко.

По словам депутата, уже предпринимаемые меры помогут стабилизировать ситуацию. Кравченко отметил временный характер роста цен на дизтопливо и предположил, что причиной стала игра на оптовом рынке. По мнению депутата, в ближайшие дни цены начнут возвращаться к прежним значениям. Он подчеркнул важность снижения цен в первую очередь для сельхозпроизводителей. Он рассчитывает, что введенные меры помогут стабилизировать ситуацию на топливном рынке России.

Напомним, биржевые цены на основные виды топлива в России непрерывно росли с конца июля. По состоянию на 18 сентября биржевая стоимость на бензин марки АИ-92 составила ₽70 508, АИ-95 на максимумах достигал ₽76 876, а дизельное топливо росло до ₽75 036. К 21 сентября стоимость бензина АИ-92 достигла отметки ₽61 883, АИ-95 премиум подешевел до ₽66 521, стоимость дизельного топлива откатилась к ₽71 869.

Ранее Новак пообещал кардинальные меры в случае роста цен на бензин и дизель

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