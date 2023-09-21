Россиянам рассказали, что будет с ценами на квартиры в новостройках

Сокращение субсидирования льготных ипотечных программ в России приведет к увеличению процентных ставок и снижению спроса на жилье, что, в свою очередь, уменьшит цены на квартиры в новостройках. Об этом «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«По некоторым экспертным оценкам, стоимость недвижимости слишком высокая. Она не должна была так резко увеличиваться в последнее время, исходя из затрат, которые строители несут на создание жилья. Тем не менее цены выросли. И связано это с повышенным спросом со стороны тех, кто брал кредиты по льготным программам. Очевидно, что если спрос уменьшится, то и цена в новостройках, где в основном действовали низкие процентные ставки по льготной ипотеке, уменьшится», — сказал он.

Аксаков добавил, что льготные программы для приобретения жилья «искажают реальную стоимость на рынке», а также повышают спрос на квартиры, поэтому происходит повышение цен на новостройки. Депутат добавил, что стоимость первички на данный момент существенно выше, чем цена на вторичное жилье, на которое не распространяются льготные программы.

Экономист Алексей Зубец до этого говорил, что повышение минимального первоначального взноса по льготной ипотеке до 20% призвано защитить банки от риска невозврата кредитов. По его словам, такой шаг ЦБ подстегнул спрос на недвижимость, так как люди стремились успеть взять кредит по старым правилам.

Ранее стало известно, что более двух третей россиян планируют покупать недвижимость в ипотеку.