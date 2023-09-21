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В Москве вырос спрос на новостройки

Росреестр: спрос на московские новостройки достиг рекорда

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Эксперты зафиксировали в августе 2023 года рекордное число сделок по покупке квартир в новостройках — на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Росреестра.

Как отмечает ведомство, всего за месяц было оформлено 16,4 тыс. сделок по договорам долевого участия на покупку жилья и коммерческой недвижимости в строящихся домах. С начала года продажи квартир в новостройках Москвы выросли на 14% по сравнению с январем–августом 2022 года. По данным Росреестра, было заключено около 66 тыс. договоров долевого участия. В целом с учетом покупки и коммерческих помещений москвичи подписали более 95 тыс. договоров на приобретение недвижимости в строящихся домах — на 13% больше, чем в прошлом году.

Недавно стало известно, что москвичи начали активно продавать жилье на вторичном рынке. По данным ведомства, совокупные продажи недвижимости в столице подскочили на 81% год к году.

Ранее Росреестр сообщил, что москвичи стали реже обращаться за ипотекой.

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