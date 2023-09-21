Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Египет нашел новых поставщиков пшеницы вместо России

Bloomberg: Египет закупит пшеницу из Франции и Болгарии вместо России из-за цены

close
100%
Seth Perlman/AP

Египет закупит почти полмиллиона тонн пшеницы из Франции и Болгарии после того, как Россия заблокировала поставки. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам источников агентства, Москва возражала против суммы сделки. Как отмечает Bloomberg, это уже второй случай за последние несколько месяцев, когда закупка российской пшеницы Египтом не удается, поскольку российские власти пытаются ввести неофициальный нижний предел цен.

Ранее главное управление снабжения Египта решило закупить 480 тысяч тонн российской пшеницы. Сделка была заключена по цене $270 за тонну, включая фрахт, что ниже неофициальной минимальной цены, которую пыталась установить РФ. Несколько дней спустя Египет заявил, что зернотрейдеру Solaris будет предоставлена ​​возможность поставлять зерно из других стран.

6 сентября сообщалось, что на текущий момент в России собрано 112 млн тонн зерна.

Ранее в МИД России заявили об отсутствии прогресса по зерновой сделке.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях