Стало известно о перебоях с поставками средств для диабетиков в РФ

После ввода новых санкций США в РФ стали недоступны системы НМГ (непрерывного мониторинга глюкозы) для больных диабетом американской Medtronic. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Перебои с поставками связывают с внесением комплектующих к системам мониторинга глюкозы в список продукции двойного назначения. Отмечается, что на российском рынке представлены такие системы американской Abbott, но они не предполагают использование детьми с диабетом младше четырех лет. При этом, по мнению врачей, китайские аналоги этих систем пока не соответствуют требованиям к эффективности.

Система НМГ непрерывно измеряет уровень глюкозы в межклеточной жидкости под кожей с помощью сенсора. Данные с сенсора поступают на смартфон, что позволяет отслеживать уровень сахара в режиме реального времени.

До этого сообщалось, что увеличение потребления фолиевой кислоты снижает риск летального исхода при диабете.

Ранее в российских аптеках заявили о дефиците популярного антидепрессанта.