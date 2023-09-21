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Утвержден список стран, которые могут участвовать в валютных торгах в РФ

Кабмин утвердил список стран, которые могут участвовать в валютных торгах в РФ

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Kin Cheung/AP

Правительство России утвердило список стран, банки и брокеры из которых смогут участвовать в валютных торгах в стране. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале кабмина.

Сообщается, что в список вошли 30 дружественных и нейтральных стран, в том числе страны Закавказья — Азербайджан, Армения, союзницы России по ЕАЭС Белоруссия, Киргизия и Казахстан, а также центральноазиатские Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. Из других регионов мира в список включены страны БРИКСКитай, Индия, ЮАР и Бразилия, а также Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индонезия, Иран, Катар, Куба, Малайзия, Марокко, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд и Турция.

«Решение направлено на повышение эффективности механизма прямой конвертации национальных валют дружественных и нейтральных стран и формирование прямых котировок к рублю для удовлетворения спроса российской экономики на расчеты в национальной валюте», — прокомментировали создание перечня в правительстве.

До этого «Комменрантъ» писал, что Минфин планирует стабилизировать курс рубля через новые вывозные пошлины.

Ранее страны Африки резко сократили использование рубля в расчетах за экспорт из России.

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